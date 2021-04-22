Киев, , 19:58 — REGNUM Вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, вероятно, будет рассматриваться на саммите альянса в июне, заявил посол Франции в Киеве Этьен де Понсен.

Свое высказывание дипломат сделал в интервью украинскому официозу «Укринформ», материал опубликован сегодня, 22 апреля.

«Этот вопрос (о предоставлении Украине ПДЧ) имеет абсолютно легитимный характер и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне», — подчеркнул де Понсен.

Он напомнил, что решение относится к компетенции альянса в целом, а не зависит от позиции отдельных стран НАТО.

Вместе с тем дипломат добавил, что вопросы продвижения к перспективе предоставления Украине ПДЧ НАТО на данный момент «не имеет неотложной срочности, и главной задачей для Киева на сегодняшний день является выполнение программы партнерства расширенных возможностей.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее власти Украины не раз заявляли, что рассматривают как задачу-максимум получение ПДЧ НАТО на грядущем саммите, а как задачу-минимум — официальное начало дискуссии о предоставлении такого плана. Сегодня же министр обороны страныАндрей Таран подтвердил, что Украина намерена использовать саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, чтобы доказать серьёзность своих евроатлантических намерений.