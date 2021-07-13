Ново-Огарево, Московская область, , 14:12 — REGNUM Россия и Белоруссия сохраняют высокий уровень кооперации в промышленности. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Немного у вас — может быть, из-за ковида — припало, я посмотрел, сельхозпроизводство. На один с небольшим процента, но промышленное производство выросло более чем на 16 процентов», — заявил Путин.

«Это очень хороший показатель, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Надеюсь, что производственные связи, которые мы сохранили ещё со времён Советского Союза и развивали в последние годы — всё это имеет позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии», — указал он.