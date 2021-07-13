Ново-Огарево, Московская область, , 14:10 — REGNUM Белоруссия обслуживает все свои кредиты даже на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами — я имею в виду всякие санкционные события, — республика обслуживает все кредиты», — заявил Путин.

«Более того, мне только что правительство доложило, на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда, то есть в этом смысле Беларусь — надёжный, стабильный партнёр. Золотовалютные резервы превышают значительно уровень, необходимый для обслуживания внешнеторговых операций», — указал он.