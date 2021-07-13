Ново-Огарево, Московская область, , 14:08 — REGNUM Белоруссия остаётся для России по-прежнему надёжным партнёром в сфере экономики. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Республика Беларусь — я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства — в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики», — заявил Путин.

«Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы уже с Вами это обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции — где-то на 17%. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос — на 37% с лишним. Это хороший показатель», — указал он.