Канберра, 13 июля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. На фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса, с 14 июля правительство Австралии резко сокращает число авиапассажиров, которым разрешено въезжать на территорию страны. С завтрашнего дня попасть в Австралию смогут только порядка 3 000 человек в неделю. Об этом 13 июля сообщил телеканал Nine News.

Цитата из м/ф «Икар и Мудрецы». Реж Федор Хитрук. 1976. СССР Мечты о полете

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Отмечается, что австралийские авиаперевозчики уже начали отказывать от отправления пассажирских рейсов. Вместо этого авиакомпании увеличат тоннаж перевозимых грузов.

По словам представителя American Airlines, в Австралию в этом месяце состоятся только восемь рейсов и 12 — в следующем. В авиакомпании уточнили, что речь идет только о грузовых перевозках.

Отмечается, что ужесточение правил въезда в Австралию происходит несмотря на то, что 34 000 австралийцев зарегистрировались в качестве желающих вернуться на родину из-за границы.