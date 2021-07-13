Джакарта, 13 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Индонезии зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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За последние 24 часа в стране выявили 47 899 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 13 июля в Индонезии зарегистрировано 2 615 529 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 20 123 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 2 139 600 человек.

В период с 12 по 13 июля 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 865 человек. Всего эпидемия унесла жизни 68 219 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три дня Индонезия получит четыре миллиона доз вакцины Sinopharm.