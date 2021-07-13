Нижний Новгород, 13 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 13 июля выявили 524 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 522 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 130 947 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 390 человек, всего выздоровели с начала пандемии 120 143 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4567 человек. Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6237 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло более чем на 100 нижегородцев.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

Напомним, по состоянию на 12 июля в регионе проведено 3 047 205 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9049 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 320,62.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,12. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на 12 июля оставались свободными 24% коек инфекционного профиля.