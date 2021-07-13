Москва, 13 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Логика развития ситуации с коронавирусом в мире говорит в пользу решений наподобие тех, которые были приняты во Франции в отношении непривитых граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

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«Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений <…> — естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе», — сказал Песков.

При этом, по его словам, всё это говорит о том, что «такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки».