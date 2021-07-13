Москва, , 12:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи («Об историческом единстве русских и украинцев»)», — сказал Песков.

При этом, по его словам, для проведения такой встречи необходима подготовка как минимум на уровне администраций президентов.