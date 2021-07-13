Рига, 13 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Великобритания не входит в число стран, внедривших европейский цифровой ковидный сертификат, поэтому жителям Латвии необходимо получать сертификат, выданный Великобританией, или какое-либо доказательство факта перенесенного заболевания. Об этом сообщил портал Diena со ссылкой на многочисленные свидетельства своих сограждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Ковидный паспорт

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Отмечается, что соотечественники, привитые в третьих странах, включая Великобританию, должны считаться с особыми правилами и при возвращении в Латвию. Вакцинация от COVID-19, проводимая за границей, в латвийской системе электронного здравоохранения регистрируется, если лицо имеет право на оплачиваемую государством вакцинацию в Латвии либо в одной из стран-членов Евросоюза.

По словам заместителя руководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Гинты Озолини, в настоящее время британские QR-коды автоматически не распознаются и не проверяются латвийской цифровой системой, а сертификат, полученный в Великобритании, приложением НСЗ в Латвии не проверяется и считается недействительным.

Таким образом, те, кто был привит в Великобритании, должны либо обратиться к своему латвийскому семейному врачу, либо проконсультироваться на сайте или в приложении НСЗ для получения местного сертификата о вакцинации.