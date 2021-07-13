Москва, 13 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день фиксируется минимальное число нежелательных реакций на применение вакцин от COVID-19. Об этом на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Cap.ru Алла Самойлова

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«Количество нежелательных реакций [на применение вакцин от COVID-19] на сегодняшний день регистрируется минимально», — сказала Самойлова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что в России от COVID-19 привиты более 28,6 млн человек.