Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге 108 человек скончались от COVID-19, сообщили 13 июля в федеральном оперштабе. Это стало самым большим показателем суточной смертности в стране — Москва оказалась сегодня лишь на второй строчке печального списка, со 103 новыми жертвами.

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Новый показатель суточной смертности в Петербурге стал самым большим за последние десять дней, однако не превысил максимальную цифру июля — 110 умерших по итогам 2 июля. Пиком смертности в Петербурге остается показатель в 119 умерших за сутки, зафиксированный по итогам дня 28 июня 2021 года.

Общее количество умерших от ковида, как основной причины смерти, в Петербурге достигло 17 707 человек.

Летальность ковида в Петербурге составляет 3,58% от общего числа выявленных носителей. В городе на 100 тыс. населения от COVID-19 зафиксировано 330,9 смертей. Это самый плохой показатель среди всех регионов России.