Москва, 13 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» уже осенью 2021 года. Об этом в эфире телеканала India Today заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Кирилла Дмитриева

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«Мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину осенью», — сказал Дмитриев.

По его словам, одобрение российской вакцины в ВОЗ может произойти «в сентябре или в октябре» 2021 года: «Но, опять же, все зависит от них».