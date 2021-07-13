Москва, 13 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В России от коронавируса привились более 28,6 млн человек. Об этом на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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«Сейчас привиты более 28,6 млн человек», — сказала Ежлова.

При этом, по её словам, темп вакцинации в регионах России разный.