Москва, 13 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 22 июля 2021 года планирует рассмотреть иск МВД России к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК). В споре речь идёт о более 70 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Деньги

Иск был подан в марте 2021 года. Слушания несколько раз откладывались, третьим лицом в спор пригласили ульяновское ООО «ИФК Эссет менеджмент», которым ОАК владеет с АО «Ильюшин Финанс Ко».

Истец требует взыскания 70 082 500 рублей, но детали спора пока не сообщались. Из материалов дела следует, что «ответчик с заявленными требованиями не согласен».

Напомним, ранее спор с ОАК на 37 млн рублей проиграл Минпромторг РФ. Иск слушали в закрытом режиме из-за присутствия в материалах сведений с грифом «Совершенно секретно».