Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Ленинградской области выявлено 249 новых носителей коронавируса, что на три случая больше, чем днем ранее. Об этом 13 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. Кроме того, за минувшие сутки в регионе увеличилось количество летальных случаев.

Pixabay.com В Ленобласти с начала пандемии умерло от COVID-19 более 1,9 тыс. человек

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в списке населенных пунктов с наибольшим числом новых случаев инфекции значатся Всеволожск, Выборг, Тихвин (по 13 случаев), Кириши (12), Гатчина (девять), Кингисепп (восемь), Кудрово, Мурино (по семь), Пикалёво, Волхов и пгт. им. Свердлова, деревня Старая (по шесть), Новая Ладога и пгт. им. Морозова, поселок Тельмана (по пять).

Всего в Ленинградской области за время пандемии выявлено 51 687 случаев заражения, из числа заболевших ковидом выздоровели 45 770 человек, в том числе 79 пациентов были выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончался 1 901 человек, в том числе за последние сутки зарегистрировано еще 12 летальных исходов, что на две смерти больше, чем днем ранее.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2784 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них 593 койки свободны (21,3%).