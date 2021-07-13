Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Более 20 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в прививочной кампании от COVID-19, сообщил ИА REGNUM в донском правительстве 13 июля.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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В настоящее время число участников вакцинации достигло 825 722 человек (+ 20 821 за сутки). Обе дозы вакцины получил уже 532 251 доброволец (+ 7 351 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее подтвердил имеющиеся перебои с доставкой антиковидной вакцины в прививочные пункты. Однако проблемы точечные и связаны с маркировкой препаратов.