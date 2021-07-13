Москва, 13 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. 71% государственных служащих правительства Москвы сделали прививку от COVID-19, сообщила 13 июля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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«В столичном правительстве прививку сделал уже 71% госслужащих», — сказала она.

По словам заместителя мэра, поставлена задача сделать весь город свободным от коронавирусной инфекции, чтобы столичная жизнь вернулась в привычное русло.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки 780 человек скончались от коронавирусной инфекции, что является самым высоким показателем с начала пандемии.