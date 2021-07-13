Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получил 321 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 июля. Это на один случай заражения больше, чем накануне.

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Новые носители коронавируса обнаружены в 47 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (119), Таганроге и Сальском районе (по 12), Азове и Аксайском районе (по 11). 17,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 103 050 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 91 940 носителей инфекции.