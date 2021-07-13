Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Северной столице зафиксировано 1936 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это сразу на 93 случая меньше, чем было выявлено в предыдущие сутки, сообщили 13 июля в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Последний раз незначительное снижение суточной цифры новых носителей фиксировалось в Петербурге в первой декаде июня.

Всего за время пандемии в городе выявлено 493 893 случая заражения COVID-19.

От этой болезни в Петербурге скончались 17 707 человек, в том числе 108 человек умерли за последние сутки. Это на четыре смерти больше, чем в предыдущие сутки. И на пять случаев больше, чем за тот же день в Москве.

Выздоровели в Петербурге 471 562 человека, за последние сутки выписали 1814 человек.