Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. С начала 2021 года заводы Ростовской области выпустили более 40 тысяч тонн дезинфицирующих средств, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 12 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Раствор дезинфицирующий

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

В настоящее время на Дону выпуском дезинфицирующих средств занимаются 11 организаций. Ежедневно предприятия производят около 315 тонн антисептиков.

ИА REGNUM напоминает, что производство антисептиков в Ростовской области было развёрнуто в апреле 2020 года. На круглосуточный режим работы перешли и донские предприятия, сотрудники которых занимаются пошивом защитных костюмов и других средств индивидуальной защиты.