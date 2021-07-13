Екатеринбург, 13 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В больницах Свердловской области резко выросло число заболевших COVID-19 пациентов с кислородным голоданием, заявил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Gov39.ru Пациент на ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Такие изменения произошли в третью волну заболеваемости, отметил глава областного минздрава. До этого больных с кислородозависимой формой было около 40−45% от общего числа госпитализированных с COVID-19.

«Сейчас мы говорим про 64%, а в крупных ковидных госпиталях это число достигает 80%», — сказал Карлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловским больницам закупили 300 кислородных концентраторов.