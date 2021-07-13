Москва, 13 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 780 человек. Об этом 13 июля сообщает оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Показатель является самым высоким за всё время пандемии. Накануне ушли из жизни 710 ковид-пациентов. Общее число летальных исходов достигло 144 492.

За сутки в РФ выявили 24 702 носителя коронавируса во всех регионах страны. Больше всего случаев заражения в Москве (4991), Подмосковье (2550), Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской и Свердловской областях. Всего с начала пандемии статистика штаба зафиксировала 5 833 175 случаев заражения коронавирусом в России.