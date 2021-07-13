Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Представители торговых центров и рестораторы обратились к губернатору Санкт-Петербурга и в управление Роспотребнадзора по региону с просьбой разрешить открыть фуд-корты, которые из-за ухудшения коронавирусной ситуации закрыты с середины июня.

Дарья Драй ИА REGNUM ТЦ и рестораны просят Беглова открыть фуд-корты в Петербурге

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В своем письме властям представители бизнеса предлагают разрешить ресторанным дворикам продавать еду и напитки навынос, а также возобновить обслуживание посетителей с загрузкой от 30% до 50% посадочных мест. Об этом обращении 13 июля сообщает издание «Коммерсант».

Авторы обращения сообщают, что после закрытия фуд-кортов, а также магазинов-«островов» в торговых центрах, не только упала выручка организаций общественного питания, но и потеряны тысячи рабочих мест. При этом остальные организации могут работать в ТЦ при соблюдении ограничительных мер, которые могли бы соблюдаться и в фуд-кортах. Как считают участники рынка общественного питания, отсутствие господдержки ставит их бизнес в неравное положение.

В обмен на послабления авторы письма обещают соблюдать все необходимые меры безопасности и контролировать заполняемость фуд-кортов. Также они готовы обеспечить вакцинацию 60% работающих с посетителями сотрудников и открыть дополнительные прививочные пункты на территории торговых центров.

Обращение подписали руководители холдинга «Адамант», Fort Group, торговых комплексов «Галерея» и «Невский центр», сетей «Теремок», «Британские пекарни», Carl's Jr. и другие.