Казань, 13 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Казани разработали проект постановления, который проходит антикоррупционную экспертизу и регламентирует деятельность уличных музыкантов, сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

Казань. Татарстан

В столице республики для выступления уличных артистов, музыкантов и художников определили 35 мест. Где выступать и в какое время артисты выберут через специальное приложение.

«В Казани большая часть творческой жизни проходит в общественных пространствах и на улицах города. Например, улица Баумана — сердце Казани, эта улица живет по-особому, она задает настроение гостям, а способствуют этому выступающие здесь музыканты, артисты, художники и представители уличного театра», — сказал он.

Для удобства представителей уличной культуры определено 35 мест выступлений. В их числе — улицы Баумана, Петербургская, Советская площадь, парк им. Горького, сквер по улице Даурская, сквер «Чишмяле», парк им. Петрова и другие. Со временем площадки для выступления оборудуют всем необходимым. Места для артистов предоставляются в течение дня бесплатно, но продолжительность выступления должна быть не более двух часов.

По словам Абзалова, у каждого пользователя приложения будут определены места, исходя из категории (художник, музыкант и прочее).

Правила в дальнейшем могут быть скорректированы с учетом мнения артистов. В регламентах не станут контролировать стиль или жанр исполнения. Также документ позволит контролировать деятельность ростовых культур, добавил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани разработали правила, по которым будет регулироваться деятельность компаний, предоставляющих услуги по прокату электросамокатов. Городской комитет по транспорту и владельцы сервисов заключили соглашение о взаимодействии.

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