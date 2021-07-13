Магадан, 13 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Магаданской области регистрируются случаи потери ребёнка беременными женщинами после заражения коронавирусом, сказала в ходе пресс-конференции 13 июля замминистра здравоохранения Елена Кузьменко.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

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«Течение COVID-19 у беременных проходит очень тяжело. Часто беременность заканчивается выкидышами. И такие факты в регионе уже есть, когда ребенок долго планировался, люди лечились от бесплодия, но на фоне коронавирусной инфекции не удалось сохранить беременность», — сказала Елена Кузьменко.

По словам специалиста, коронавирус у беременных протекает тяжело, так как нельзя назначать эскалационную терапию большими дозами препаратов.

«У врачей остается небольшой выбор: сохранить жизнь беременной и провести ранее родоразрешение, если это вторая половина беременности, а если плод не выношен, то ребёнка сохранить нельзя, и приходится и семье, и самой женщине, и врачам принимать решение, кого спасать. Мы за то, чтобы сохранить хотя бы одну жизнь», — цитирует Колыма. Информ замминистра здравоохранения.

Отмечается, что беременность пока является противопоказанием для вакцинации, если она уже развилась, но глубокие исследования на ранних сроках не проводились. Но есть случаи, когда женщины еще не знали о беременности и прививались от коронавируса, а в последствии благополучно рожали детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области привились от коронавируса более 35 тыс. человек, из них только у 117 человек зафиксировано инфицирование COVID-19 — менее 1%.