Екатеринбург, 13 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Свердловским больницам выдадут 300 кислородных концентраторов, сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Пресс-служба правительства Иркутской области Кислородные концентраторы

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Такие концентраторы используются в случае дыхательной недостаточности из-за поражения лёгких. Потребность в устройствах возросла из-за пандемии COVID-19.

Планируется, что уже в течение июля 2021 года между медучреждениями распределят 250 десятилитровых и 50 пятилитровых концентраторов. Средства на закупку устройств выделили учредители фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центнер.

Как сообщалоИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали более 98 тыс. случаев заражения коронавирусом.