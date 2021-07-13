Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Систему QR-кодов для доступа в кафе и рестораны в Ростовской области вводить пока не планируется. Об этом в эфире телеканала «Дон 24» сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Сейчас мы этот вопрос не рассматриваем, по крайней мере до сегодняшнего дня. Хотя мне известно, что наши предприятия бытового обслуживания, наши рестораны, парикмахерские и другие представители сферы услуг сегодня берут на себя некий набор обязательств, которые предлагают нам рассмотреть. Департамент потребительского рынка этим занимается. Это так называемые бесковидные зоны», — пояснил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донские власти нашли альтернативу системе QR-кодов. В частности, желающие посетить кафе и рестораны смогут воспользоваться услугами заведения при наличии справки о вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус.