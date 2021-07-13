Таллин, 13 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Активисты и общественные деятели русской Эстонии выступили с идей создания в Таллине и Нарве широкой коалиции всех заинтересованных лиц с целью ее участия в местных выборах. Об этом сообщил портал dokole. eu со ссылкой на страницу инициаторов идеи в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«17 октября 2021 года состоятся выборы в местные органы власти. Но, к сожалению, наши люди устроены так, что пассивно наблюдают за происходящим, в ожидании волшебника, который прилетит в голубом вертолёте и решит за нас все проблемы. Но так, увы, не бывает», — говорится в обращении.

«Выборы у нас в Эстонии давно уже превратились в пародию на демократию, в конкурс кошельков и административных ресурсов», — считают инициаторы. В обращении говорится: «Давайте попробуем взять власть мирным путём. Присоединяйтесь к инициативной группе и выдвигайте свои кандидатуры».

В сообществе социальной сети не указано, кто уже готов выступить в таком народном внепартийном списке кандидатов. Сообщество организовано НКО «Русская школа Эстонии», а автором новости об инициативе выступил директор таллинского правозащитного центра «Китеж», руководитель НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков.