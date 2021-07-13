Рига, 13 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию Латвии подано официальное предложение начать сбор подписей за референдум о закреплении в Конституции принципа добровольности вакцинации. Об этом сообщил депутат национального парламента Сейма Алдис Гобземс на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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По словам парламентария, от имени парламентской партии «Закон и порядок» он предлагает внести поправки в статью 111-ю Конституции, которая гласит, что государство защищает здоровье людей и гарантирует каждому минимум медицинской помощи.

Гобземс предлагает дополнить эту статью положением о запрете обязательной вакцинации и ограничений для лиц, не прошедших вакцинацию. Гобземс считает, что это самый быстрый и юридически эффективный способ остановить принудительную вакцинацию.

По подсчетам политика, необходимо собрать около 155 000 подписей, чтобы инициировать референдум. Он высказал предположение, что искомое количество будет достигнуто к концу сентября нынешнего года.

В ЦИК Латвии подтвердили, что заявление принято и будет рассмотрено в соответствии с законом в течение 45 дней.