Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил причину перебоев с вакциной от COVID-19, подтвердив, что такие случаи действительно зафиксированы.

Павительство Курганской области Вакцинация против COVID-19

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«Поступали сообщения, что в некоторых пунктах вакцинации вдруг возникали перебои с вакциной. Действительно в некоторых пунктах такие ситуации случались. Это не означает, что у нас нет вакцины. Практически каждый день у нас запас примерно на пять-семь суток. Есть определенные правила маркировки вакцины и отправки её в медучреждения. Маркированная вакцина из одного медучреждения в другое переводиться не может», — пояснил глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области план вакцинации от COVID-19 выполнен почти на 40%. При этом прокурор Ростовской области Роман Прасков в ходе недавнего заседания регионального оперштаба попросил власти проверить данные о дефиците вакцины в ряде прививочных пунктов Ростова-на-Дону.