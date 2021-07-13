Москва, 13 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Прививаться от гриппа необходимо не менее чем через месяц после вакцинации от COVID-19. Такое предписание следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прививка от гриппа

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«Соблюдение порядка проведения гражданами профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. <…> в том числе в части соблюдения интервала не менее одного месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2», — говорится в проекте постановления.

Отмечается также, что регионам поручат проконтролировать иммунизацию от гриппа сотрудников образовательных организаций и своевременно ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, образовательного процесса в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу.