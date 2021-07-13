Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ростовской области план вакцинации от COVID-19 выполнен почти на 40%, сообщил донской губернатор Василий Голубев в эфире программы «О главном» в эфире телеканала «Дон 24».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«В последнюю неделю темпы вакцинации заметно увеличились. <…> Мы имеем порядка 40% вакцинированных. Вся система готова принимать больше людей. В пиковые дни совсем недавно количество вакцинированных в сутки составляло порядка 23 тысяч человек. У нас есть возможность несколько нарастить это число. Все, конечно, зависит от желания людей, которые сами принимают решение о вакцинации, но не считая тех структур, организаций, по которым принято решение об обязательной вакцинации», — уточнил глава региона.

Глава региона напомнил, что обязательная вакцинация касается сотрудников тех организаций и структур, работа которых связана с людьми.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время участниками прививочной кампании стали более 800 тыс. человек, более 500 тыс. жителей Дона завершили вакцинацию.