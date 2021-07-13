Джакарта, , 09:38 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин заявил, что медицинские работники получат третью дозу вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

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По словам министра, при третьей инъекции власти используют вакцину Moderna.

Министр здравоохранения отметил, что при нынешних условиях потребность в медсестрах достигла 16−20 тысяч человек в семи провинциях Индонезии, включая Бали, Бантен, Джокьякарту, Джакарту, Западную Яву, Центральную Яву и Восточную Яву.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.

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