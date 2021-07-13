Москва, 13 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. После вакцинации от COVID-19 препаратом Johnson & Johnson есть риск развития редкого аутоимунного заболевания, сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов (FDA).

(сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson

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«В течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома Гийена — Барре», — говорится в отчете ведомстве.

Кроме того, заявили в FDA, при этом заболевании иммунная система атакует нервные клетки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Johnson & Johnson заявила о том, что ее препарат эффективен против разновидностей коронавируса, в том числе «Дельта"-штамма.

В заявлении компании говорится, что вакцина продемонстрировала «сильную, стойкую активность против быстро распространяющегося варианта Delta и других широко распространенных вирусных вариантов SARS-CoV-2». В заявлении также отмечается, что иммунный ответ вакцины длится не менее восьми месяцев.

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