Москва, 13 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Москве может быть побит температурный рекорд 85-летней давности, сообщил 13 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

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По его словам, в столице «зной снова пойдёт в наступление».

«Ожидается малооблачная погода, осадки исключены, ветер западных румбов не более 1−6 метров в секунду», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в таких условиях воздух в городе раскалиться до 33−35 градусов, в Подмосковье — 31−36 градусов. Следовательно, будет побит рекорд 1936 года, когда было зафиксировано 32,4 градуса.