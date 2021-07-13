Саратов, 13 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день зарегистрировали 212 случаев заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 68 пациентов, с признаками ОРВИ — 138 человек, у шести пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 216 заражений. Всего по состоянию на 13 июля зарегистрировано 68 736 случаев. Выздоровели с начала наблюдения 64 476 человек, за сутки — 121 пациент. Скончались 1483 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 87 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 87 человек, 18 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове пресечена продажа медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19. Должностным лицом одной из медорганизаций получено незаконное денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей за внесение сведений о сделанной прививке от COVID-19 в базу данных без фактического вакцинирования. С просьбой о проведении фиктивной прививки к медику обратился по переписке в чате мессенджера неизвестный, который представился жителем Московской области.

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