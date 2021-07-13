Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Чиновники администрации Санкт-Петербурга заявили об эпидемической опасности массовых мероприятий после того, как в городе прошли «Алые паруса» и матчи чемпионата Европы по футболу, на фоне растущего количества заражений коронавирусом. С 13 июля такие мероприятия запрещены.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

«Массовые мероприятия — это самый главный риск. Я думаю, этого никто отрицать не будет, это уже все поняли и в очередной раз получили подтверждение в качестве третьей волны», — заявил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В то же время вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина 12 июля сообщила подписчикам своей страницы в соцсети, что праздник выпускников «Алые паруса», прошедший 25 июня, не привёл не к росту заболеваемости COVID-19 среди молодежи. За прошедшие две недели заболеваемость в этой возрастной группе, по данным городского комздрава, даже снизилась, хотя участники праздника нарушали масочный режим и не соблюдали дистанцию. Таким образом, тезис об опасности массовых мероприятий был поставлен под вопрос.

Напомним, с 13 июля в Петербурге запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек, кроме согласованных мероприятий в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах, а также спортивных и физкультурных мероприятий без зрителей.