Бали, Индонезия, 13 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Гражданку России, отдыхающую на Бали, депортируют из-за нарушения ограничений по коронавирусу, сообщает Antara.

(сс) Grayswoodsurrey Туристы на острове Бали

Жительницу России, отказавшуюся от карантина, забрала миграционная служба. Если после карантина будет получен отрицательный результат теста на COVID-19, нарушительницу поместят в миграционный центр содержания под стражей до начала процесса депортации.

Полиция Бали обвинила женщину в несоблюдении медицинского протокола. Гражданка России вела активную деятельность в местах массового скопления людей с положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее с острова Бали депортировали отдыхающих из США, Ирландии и России за нарушение действующего в Индонезии протокола здравоохранения.