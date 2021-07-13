Москва, 13 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Несмотря на то, что спам-звонки раздражают большую часть жителей России, приложение для блокировки таковых использовала только треть граждан страны. Это следует из результатов исследования НАФИ по результатам опроса, который был проведен в конце мая — начале июня текущего года, его 13 июля приводит РБК.

Звонок по телефону

Уточняется, что в опросе принимали участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей 53 российских регионов, при этом статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Согласно результатам исследования, свыше половины (53%) опрошенных ответили, что испытывают серьезное неудобство и сильное раздражение в случае такого звонка. В то же время в основном на это жаловались мужчины среднего возраста и женщины от 45 лет.

Вместе с тем о своих попытках борьбы со спамом заявила только треть респондентов — об установке специальных приложений для блокировки спам-звонков рассказал 31% из числа участвовавших в опросе. При этом наиболее часто такие приложения устанавливают на смартфон молодые люди и реже — жители РФ в возрасте от 60 лет.

Также указывается, что наиболее часто со спам-звонками среди горожан приходится сталкиваться жителям Москвы и Санкт-Петербурга, где их получали 92% опрошенных. Вместе с тем среди регионов по этому показателю лидируют Центральный и Дальневосточный федеральные округи, где с такими звонками встречались 93% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из итогов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что более трети российских граждан — 38% — не употребляют алкогольных напитков.