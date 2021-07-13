Токио, 13 июля, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В общей сложности 3 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства фармкомании AstraZeneca направят в три зарубежные страны японские власти. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги 13 июля в ходе пресс-конференции.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

Речь идет об Индонезии, Вьетнаме и Тайване. В указанные страны поступит по 1 млн доз препарата. Грузы будут отправлены 15 июля.

По словам Мотэги, правительство Японии также рассматривает планы предоставить 11 млн доз вакцины AstraZeneca ряду стран в рамках международного механизма COVAX. В указанный список входят около 15 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Японии стартовала вакцинация граждан от COVID-19 на местах работы и учебы.