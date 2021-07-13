Магадан, 13 июля, 2021, 05:15 — ИА Регнум. В Магаданской области привились от коронавируса более 35 тыс. человек, из них только у 117 человек зафиксировано инфицирование COVID-19 — менее 1%, заявила первый замминистра здравоохранения Колымы Елена Кузьменко.

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«У всех этих пациентов течение заболевания легкое, ни у кого не развилось фатальных осложнений, которые могли бы привести к летальному исходу», — добавила Кузьменко.

Всего вакцинировалось чуть более 30% взрослого населения региона. Меньше всего в Магадане — 26,5%, пишет «Магаданская правда».

На 13 июля первым компонентом вакцины привились 35 023 человека, 25 649 жителей Колымы полностью завершили курс вакцинации от коронавируса.

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