Оттава, 13 июля, 2021, 02:37 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой падения башенного крана в центре канадского города Килоун (провинция Британская Колумбия), 12 июля передал телеканал CBS.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительный кран

Он рухнул на стройплощадку. Еще не менее трех человек получили травмы и были госпитализированы. По информации журналистов, количество пострадавших может достигнуть десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в китайском городе Хуайнань (провинция Аньхой) упал строительный кран. В результате ЧП погибли пять человек.