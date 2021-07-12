Белград, , 23:25 — REGNUM Обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов Сербии. Об этом заявил 12 июля президент страны Александр Вучич во время встречи с помощником госсекретаря США по энергетической дипломатии Куртом Донелли в Белграде.

Вучич напомнил американскому гостю о том, что Сербия намерена диверсифицировать источники снабжения газом, передает телеканал РТС.

Американский дипломат со своей стороны подчеркнул, что для администрации президента США Джо Байдена энергетика является одним из ключевых вопросов как экономики, так и внешней политики, потому что США намерены стать глобальным лидером в борьбе против изменений климата.

Собеседники обсудили возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере, а также и другие вопросы двухстороннего сотрудничества.

Напомним, что президент Вучич в сентябре 2020 года в Вашингтоне подписал в присутствии экс-президента США Дональда Трампа соглашение, которое содержит пункт о том, что Сербия диверсифицирует свои источники снабжения энергоносителями. Также по этому договору контроль над гидроэлектростанцией Газиводе и одноименным озером на границе Центральной Сербии и ее южного края Косово и Метохия отдается американским компаниям.