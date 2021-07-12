Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В петербургских городских и федеральных стационарах, перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусом, в настоящее время свободно 14% из 11 467 коек, сообщил представитель городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице Петербурга

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Выступая 12 июля на телеканале «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя городского комздрава Андрей Сарана объяснил, что в больницы сейчас госпитализируют только пациентов в крайне тяжелом, тяжелом или среднетяжелом состоянии. Пациенты с легким течением COVID-19 отправляются в больницу, если им больше 65 лет или у них имеются хронические заболевания, которые могут осложнить течение болезни.

Напомним, на минувшей неделе в Петербурге госпитализировали порядка 5,5 тысячи пациентов с ковидом и пневмонией, что на 23% меньше, чем в предыдущие семь дней.

«Пик был у нас где-то 2 недели назад, когда мы госпитализировали около тысячи. Сейчас, действительно, эта цифра гораздо меньше», — сказал Андрей Сарана.