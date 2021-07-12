Афины , 12 июля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Обязательной вакцинации в Греции подлежат все сотрудники сферы здравоохранения и работники домов престарелых, передаёт 12 июля ERT1.

Пласкеев Геннадий Валентинович (1934) «Портрет медсестры» 1950-е

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По словам премьер-министра республики Кириакоса Мицотакиса, власти делают всё для противодействия COVID-19. Целью является возвращение к нормальной жизни.

Мицотакис «Во-первых, становится обязательной немедленная вакцинация работников домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория».

Непривитые с 16 августа не смогут работать в домах престарелых. То же самое произойдёт с 1 сентября с медработниками государственного и частного секторов. Мицотакис привёл в пример ситуацию, когда риску заразиться коронавирусом подвергаются и без того ослабленные онкологические больные, если не привит находящийся рядом медработник.

Также чиновник объявил, что с 16 июля и до конца лета все закрытые помещения, ночные клубы и бары, театры и кинотеатры будут работать «исключительно для вакцинированных».