Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Новые пункты вакцинации от коронавируса открылись в трех крупных торговых центрах в разных частях Петербурга. Таким образом число мобильных прививочных пунктов возросло до 35-ти, в дополнение к 146 пунктам на базе медицинских организаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация пожилого человека в торговом центре

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Как сообщили 12 июля в Смольном, на северо-западе города открылся пункт в ТРК «Питерлэнд». Здесь прививки делают медики поликлиники № 114, время работы в будние дни — с 12:00 до 18:00, перерыв с 15:00 до 15:30.

В центре города в ТРК «ПИК» работают врачи поликлиники № 28, время работы в будние дни с 11:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 15:00).

На юго-западе Петербурга в ТРК «Французский бульвар» вакцинацию производят медики поликлиники № 43, время работы — с 11:30 до 19:30.

По последним данным, в Петербурге вакцинировано 1 074 196 человек. Из них 762 103 человек полностью завершили цикл вакцинации. Кроме того первично ревакцинировано 210 человек. Запас вакцины в городе насчитывет 182 616 комплектов.

Как уже сообщалось, 12 июля в Петербург доставили 8580 доз вакцины «КовиВак», идет ее распределение по прививочным пунктам.