Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. На фармацевтическую базу Санкт-Петербурга впервые после долгого перерыва поступила партия препарата «КовиВак» — третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции. Объем этой партии составляет 8580 доз. Это более чем вдвое меньше среднесуточного количества прививок от коронавируса в регионе.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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В общей сложности в Петербург поступило 1 257 022 комплекта вакцины, из них 27 540 доз — «ЭпиВакКорона», 28 080 — «КовиВак», остальное количество вакцины составляет «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Запас вакцины в Петербурге насчитывает 182 616 комплектов.

На 12 июля в Северной столице привито первично 1 074 196 человек, из них 762 103 человека полностью закончили цикл вакцинации.

«Город наращивает темпы вакцинации и делает всё, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины», — прокомментировал ситуацию губернатор Александр Беглов.