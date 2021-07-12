Женева, Швейцария, 12 июля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Более чем в 104 странах зафиксирован «Дельта"-штамм коронавируса, сообщил 12 июля журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Гебрейесус «Дельта» присутствует сейчас более чем в 104 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире».

Он добавил, что необходимо вакцинировать как можно больше людей, в частности задействовать механизм COVAX для отправки вакцин в страны с низкими и средними доходами.