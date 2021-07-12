Тирана, 12 июля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Албании 12 июля в результате обследования 2658 человек выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Еще шесть пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

По данным министерства, всего в Албании выявили 132 597 случаев заражения коронавирусом. 130 052 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2456 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за две недели скончались два пациента. За сутки в Албании не умер ни один пациент.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 89. На стационарном лечении находятся всего пять пациентов. Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Лишь в последние дни наметилась тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения.